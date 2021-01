Η... βόμβα που έφερε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Νετς, έφερε πολλές ανακατατάξεις και στα ρόστερ των Ρόκετς, των Πέισερς και των Καβς.

Στις σημαντικότερες κινήσεις ο ΛεΒέρτ κατέληξε στους Πέισερς, ενώ ο Ολαντίπο πήγε Ρόκετς και ο Άλεν στους Καβς.

Ανεπηρέαστος δεν έμεινε ούτε ο Σάσα Βεζένκοφ, αφού τα δικαιώματα του ανήκουν πλέον στο Κλίβελαντ, ενώ πριν τα είχαν οι Νετς.

Cavs also acquired the draft rights Aleksandar Vezenkov from the Nets in this trade. https://t.co/pbV2OwqPV3

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 14, 2021