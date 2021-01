Νούρκιτς: Έσπασε τον καρπό και θα χάσει αρκετούς μήνες! (vid)

Άτυχος στάθηκε για άλλη μια φορά στην καριέρα του ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Ο σέντερ των Μπλέιζερς έσπασε τον δεξιό του καρπό κόντρα στους Πέισερς και έτσι θα αναγκαστεί να χάσει αρκετούς μήνες.

Ο σέντερ των Μπλέιζερς είχε διαλύσει το αριστερό του πόδι στις 26 Μάρτη του 2019 στο ματς κόντρα στους Νετς και είχε επιστρέψει έναν χρόνο μετά. Όμως πλέον πρέπει να μπει και πάλι στα... πιτς.

Nurkic took a swipe at the ball on defense and appeared to injure his hand. More info to come... pic.twitter.com/5Y4s5UDiOG

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) January 15, 2021