Ο Εμπίντ τα έκανε όλα με Χιτ: Καλάθι για παράταση και 45άρα! (pic & vids)

Απίθανα πράγματα από τον Εμπίντ κόντρα στους Χιτ.

Ο Καμερουνέζος αρχικά έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί έκανε τα πάντα για να φέρει στην ομάδα του τη νίκη.

Ο Τζοέλ τελείωσε το ματς με 45 πόντους, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα και 69.5% εντός πεδιάς σε ένα πραγματικό show.

Απολαύστε τον

Embiid took over for Philly in OT

Dropped a 45-piece tonight pic.twitter.com/7iIibFCh4s

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 13, 2021