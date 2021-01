ΛεΜπρόν: Έριξε τρίποντο και κοίταζε τον πάγκο σίγουρος πως θα μπει (vid)

Στεφ Κάρι θύμισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Ρόκετς. Ο ηγέτης των Ουόριορς πολλές φορές όταν ρίχνει τρίποντο δεν κοιτάζει καν αν μπει η μπάλα στο καλάθι καθώς το θεωρεί δεδομένο και το ίδιο έκανε και ο «Βασιλιάς». Με την διαφορά να έχει ξεπεράσει από νωρίς τους 20 πόντους, ο ΛεΜπρόν έριξε τρίποντο από την γωνία και γύρισε αμέσως προς τον πάγκο της ομάδας του. Το καλάθι μπήκε και οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν όπως του άξιζε.

LEBRON DID THE CURRY NO-LOOK THREE pic.twitter.com/Ctm3uHJW2q

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 13, 2021