Σέλτικς: Αναβολή και στο ματς με το Ορλάντο! (pic)

Οι Μπόστον Σέλτικς πλέον χρωστούν τρία παιχνίδια! Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα, με τα απανωτά κρούσματα covid-19, το ΝΒΑ προχώρησε στην αναβολή της αναμέτρησης με τους Ορλάντο Μάτζικ (13/1, 02:30). Ήδη οι «Κέλτες» χρωστούν τις αναμετρήσεις με τους Σικάγο Μπουλς και τους Μαϊάμι Χιτ.

The Celtics’ unwanted streak of game postponements is up to three in a row: Wednesday’s game against Orlando is officially off