Ο Ίρβινγκ δεν έπαιξε κόντρα στους Σίξερς γιατί «δεν ήθελε» (pic)

Μεγάλη απορία προκάλεσε σε όλους ο λόγος που ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν ταξίδεψε με την ομάδα του, για να αγωνιστεί κόντρα στους Σίξερς. Ο Νας παραδέχτηκε στο ESPN πως έψαξε τον παίκτη του και απάντηση δεν πήρε ποτέ.

«Του έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Προφανώς τον σκέφτομαι και θέλω να είναι καλά. Είναι προσωπικό θέμα». Εκτός ήταν και ο Ντουράντ και άπαντες έψαχναν μια απάντηση.

Όπως όλα δείχνουν πάντως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον παίκτη και δεν έπαιξε, γιατί όπως είπε απλά δεν ήθελε...

Μια άλλη πηγή σχολίασε πως δεν ήθελε να παίξει εξαιτίας όσων έγιναν στο Καπιτώλιο και τα ερωτήματα παραμένουν. Ο Ίρβινγκ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν, αλλά έχει δείξει από την αρχή ότι αυτά που έχει στο μυαλό του, δεν θα τον σταματήσει κανείς, για να τα κάνει. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είχε αρνηθεί να μιλήσει και στα μίντια στην αρχή της σεζόν.

“I just didn’t want to play.”

- Kyrie Irving on why he sat out tonight pic.twitter.com/gdIZsviv36

— BallersHype (@BallersHype) January 8, 2021