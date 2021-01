Σίξερς: O Σεθ Κάρι θετικός την ώρα του αγώνα με τους Νετς, σε καραντίνα όλη η ομάδα (pic)

Μετά τον Ρούντι Γκομπέρ κι άλλος παίκτης βρέθηκε θετικός την ώρα του αγώνα. Όπως έγινε γνωστό, ο Σεθ Κάρι των Σίξερς έμαθε ότι είναι μολυσμένος στον ιό την ώρα του ματς με τους Νετς.

Ετσι άπαντες έχουν τεθεί σε καραντίνα στην Νέα Υόρκη ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία εντοπισμού επαφών.

Αρχικά δεν είχε γίνει γνωστό το όνομα κάτι που προέκυψε στη συνέχεια. Αξίζει, δε, να πούμε ότι η διαφορά με τον Γκομπέρ είναι ότι ο Κάρι δεν έπαιξε στον αγώνα.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021