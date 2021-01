ΛεΜπρόν: Θέλει ομάδα στο WNBA για να διώξει πολέμιο του Black Lives Matter!

Ο σκοπός του ΛεΜπρόν Τζέιμς μοιάζει ιερός. Κάτι σαν το, με έναν σμπάρο, θα χτυπήσει δύο... τρυγόνια! Ο Τζέιμς φαίνεται να θέλει να δημιουργήσει μία ομάδα επιχειρηματιών, προκειμένου να προβούν στην αγορά της ομάδας του WNBA, Ατλάντα Ντριμ! Στην ομάδα του σταρ των Λέικερς αναμένεται να βρίσκεται και η εκκλησία, με τον αιδεσιμότατο Ράφαελ Ουόρνοκ!

Μικρή μα απαραίτητη παρένθεση: συνιδιοκτήτρια των Ντριμ είναι η Κέλι Λέφλερ. Πολιτικός, πολέμιος του κινήματος Black Lives Matter και ένα πρόσωπο που έχει προκαλέσει μπόλικη αντιπαλότητα στον κόσμο του WNBA.

Αυτή τη στιγμή, η Λέφλερ και ο Ουόρνοκ μάχονται για την εκλογή τους στην αμερικανική Γερουσία! Και οι αθλήτριες της Ατλάντα εμφανίστηκαν με μπλούζες που καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσει τον Ουόρνοκ! Η κίνηση των αθλητριών συγκέντρωσε σχεδόν $240.000 για τον προεκλογικό αγώνα του αιδεσιμότατου, ο οποίος είναι και φαβορί για την εκλογή.

Ο Τζέιμς ανέβασε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο twitter, με την φωτογραφία των αθλητριών της Ατλάντα, όπου αναφέρει: «Σκέφτομαι να συγκεντρώσω μία ομάδα για να πάρουμε τους Ντριμ. Ποιος είναι μέσα;».

Πάντως, παρά την πρόθεση του Τζέιμς, η Κέλι Λέφλερ, τούτη τη στιγμή, δεν φαίνεται να επιθυμεί την παραχώρηση του πακέτου της.

Think I’m gone put together an ownership group for the The Dream. Whose in? #BlackVotesMatter pic.twitter.com/9wclgdED2w

— LeBron James (@KingJames) January 6, 2021