ΝΒΑ: Με τέσσερις απουσίες οι Μπουλς κόντρα στους Μπακς (pic)

Το Σικάγο έχει ρεκόρ 2-3 στη regular season, έχοντας σημειώσει το 2/2 στις τελευταίες αναμετρήσεις του.

Απόψε θα αντιμετωπίσει τους Μπακς με τέσσερις απουσίες.

Συγκεκριμένα οι Μπουλς θα παραταχθούν χωρίς τους Λάουρι Μάρκανεν, Τόμας Σατοράνσκι, Τσάντλερ Χάτσινσον και Ράιαν Αρκιντιάκονο που παραμένουν σε καραντίνα αφού προηγουμένως παραβίασαν το υγειονομικό πρωτόκολλο όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

The Bulls will be without Lauri Markkanen, Tomas Satoransky, Chandler Hutchison and Ryan Arcidiacono tonight due to health and safety protocols.#CHIvsMIL

