Ράπτορς: Ο Σιάκαμ «έφαγε» πάγκο, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος! (pic)

Η κίνηση του Πασκάλ Σιάκαμ να φύγει νωρίτερα από το παρκέ στην αναμέτρηση με τους Σίξερς, του κόστισε τη συμμετοχή του στον αγώνα με τους Νικς! «Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο», είπε ο προπονητής των πρωταθλητών του 2019, Νικ Νερς, χωρίς να αναφέρει κάτι παραπάνω.

Πάντως, ο Σιάκαμ δεν τιμωρήθηκε απ' τους Ράπτορς, αλλά προτιμήθηκε η επιλογή του DNP στην πρώτη επικράτηση του Τορόντο για τη φετινή σεζόν απέναντι τη Νέα Υόρκη.

The Toronto Raptors decided to sit All-Star Pascal Siakam tonight vs. New York as a disciplinary measure, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Siakam exited the floor early after fouling out Tuesday in Philadelphia.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2021