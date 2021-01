Ουέστμπρουκ: Ο μοναδικός μαζί με Ρόμπερτσον που μετράει 4 triple double στα 4 πρώτα του ματς (vid&pic)

Ράσελ Ουέστμπρουκ και triple double πάνε μαζί. Ο φόργουορντ των Ουίζαρντς πλέον, σε αντίθεση με τους «μάγους» που έχουν πέντε ήττες σε ισάριθμους αγώνες, μετράει 4 triple double στα τέσσερα ματς που έχει αγωνιστεί. Και απέναντι στους Μπουλς είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και έκανε κάτι που μόνο ο Όσκαρ Ρόμπερτσον έχει πετύχει την περίοδο 1961-62. Να πετύχει δηλαδή triple double στους 4 πρώτους αγώνες που έδωσε σε μια χρονιά.

Russell Westbrook went for 22 PTS, 10 REB and 11 AST tonight, joining Oscar Robertson as the only players in NBA history to open a season with 4 triple-doubles in their first 4 games. pic.twitter.com/ZUKsxTcBZA

— NBA History (@NBAHistory) January 1, 2021