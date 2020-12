«Καλύτερο δίδυμο στο ΝΒΑ οι Ντουράντ – Ίρβινγκ, πάνω από ΛεΜπρόν - Ντέιβις»! (vid)

Ο KD και ο Ίρβινγκ ένωσαν τις δυνάμεις τους στους Μπρούκλιν Νετς και φέτος αγωνίζονται για πρώτη φορά μαζί, από τη στιγμή που ο Ντουράντ έχασε όλη την περσινή σεζόν.

Οι Νετς νίκησαν στους τρεις από τους πέντε αγώνες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής και ο αναλυτής του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες έκανε τις συγκρίσεις με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς – Άντονι Ντέιβις που κατέκτησαν μαζί το περσινό πρωτάθλημα.

«Θα επέλεγα τον ΚD και τον Ίρβινγκ αντί των ΛεΜπρόν και AD. Η ικανότητα που συνδυάζουν μαζί στις clutch στιγμές του αγώνα είναι στο πιο υψηλό επίπεδο» ανέφερε.

KD and Kyrie both have that 4th quarter takeover gene in them. They have proven at the highest level in NBA Finals they can close big games. More @Undisputed, now on FS1 https://t.co/KpMgwU34nV

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) December 31, 2020