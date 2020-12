Ο Κέβιν Ντουράντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Ατλάντα Χοκς με 33 πόντους (μαζί με 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ)! Ο παλιός, καλός KD είναι εδώ. Στο 300ό παιχνίδι της καριέρας του με τουλάχιστον 30 πόντους. Και το πρώτο ματς που το κάνει, μετά τις 2/3/2019. Τότε με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχε πετύχει 34 πόντους κόντρα στην Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Έγινε μόλις ο 14ος που το πετυχαίνει στο ΝΒΑ, με την τριάδα των Μάικλ Τζόρνταν (562), Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (515) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (466) να οδηγεί τη σχετική λίστα.

Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Ντουράντ:

Kevin Durant scored a team-high 33 points on Wednesday, his 300th game with 30+ points. Durant is the 14th NBA player to score 30 or more points in at least 300 games. Michael Jordan (562), Wilt Chamberlain (515), and LeBron James (466) have the most. @EliasSports pic.twitter.com/j1cTjgzrfo

— NBA History (@NBAHistory) December 31, 2020