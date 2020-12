H αναμέτρηση ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Μαϊάμι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια του γηπέδου των Χιτ. Ο φακός έπιασε τον δύο φορές MVP μακριά από το παρκέ, μαζί με τον προπονητή των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Δείτε το βίντεο.

Giannis was gone before the final buzzer pic.twitter.com/XHqQgNb3m4

— gifdsports (@gifdsports) December 31, 2020