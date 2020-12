ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» έφτασε τα 1.000 συνεχόμενα παιχνίδια με 10+ πόντους (vid)

Καλύτερος τρόπος από το να γράψεις ιστορία υπάρχει για να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου; Ε δεν υπάρχει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το ήξερε καλά. Ο «Βασιλιάς» κλείνει σήμερα 36 χρόνια ζωής και κόντρα στους Σπερς έκανε κάτι ανεπανάληπτο. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει για 1.000 συνεχόμενα παιχνίδια κανονικής περιόδου 10 και πλέον πόντους. Πρώτος στην σχετική λίστα ήταν έτσι και αλλιώς, απλά πλέον έφτασε τα 1.000, με τον Μάικλ Τζόρνταν να τον ακολουθεί με 866 και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 787.

The bucket that made LeBron James the 1st player in @NBAHistory to score 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/lh1duHvXsL

— NBA (@NBA) December 31, 2020