Κρις Πολ για Κράουντερ: «Είναι... σκύλος!» (vid)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ο οποίος μετακόμισε φέτος στους Φοίνιξ Σανς από την Οκλαχόμα, έχει βοηθήσει τη νέα του ομάδα για το καλό ξεκίνημα και το 3-1 ρεκόρ μέχρι στιγμής.

Μετά τη νίκη απέναντι στους Πέλικανς, ο Κρις Πολ αποθέωσε τον Τζάε Κράουντερ, ο οποίος με τη σειρά του έγινε κάτοικος της Αριζόνα μετά τη θητεία του στους Μαϊάμι Χιτ και στο εν λόγω ματς είχε 21 πόντους με 5/8 τρίποντα.

«Ο Τζάε είναι... σκύλος. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να τον αποκαλώ τώρα συμπαίκτη μου» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

“Jae a dog. … I’m grateful and thankful I get a chance to call him a teammate now.”



