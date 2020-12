Έτος στο ΝΒΑ, 18ο. Ηλικία 36. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θα σταματήσει. Το συμβόλαιό του θα τον... κουβαλήσει μέχρι την 20ή σεζόν, όταν θα είναι σχεδόν 38 ετών. Ανήμερα των 36ων γενεθλίων του, ο «Βασιλιάς» ονομάστηκε ο κορυφαίος σκόρερ του ΝΒΑ μέχρι να συμπληρώσει τα 36 του! Μέχρι στιγμής έχει πετύχει 34.332 πόντους. Πίσω του είναι ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ με 31.700 και στην τρίτη θέση ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 30.335 πόντους.

Most points before turning 36 years old:

1. LeBron James 34,332

2. Kobe Bryant 31,700

3. Wilt Chamberlain 30,335

Happy 36th birthday to the King

(h/t @ByTimReynolds ) pic.twitter.com/SzXQlcs1DG

— NBA Central (@TheNBACentral) December 30, 2020