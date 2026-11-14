Οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121, έχοντας ως μπροστάρηδες τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.
Η ομάδα του Μαϊάμι μπόρεσε να ξεφύγει στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας σερί 41-30 και μπόρεσε να «καθαρίσει» τον αγώνα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός για ακόμη ένα βράδυ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.
Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πέτυχε double-double, με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Καβς ξεχώρισε ο Μίτσελ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Χεζόνια έμεινε στα χαηλά με 4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 09:21 λεπτά συμμετοχής.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 54-57, 92-91, 133-121
|Cleveland Cavaliers
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|STARTERS
|31
|Jarrett Allen
|32
|9
|3-4
|75%
|0-0
|0%
|3-4
|75%
|3
|5
|8
|1
|1
|1
|1
|3
|-8
|1
|James Harden
|35
|20
|5-13
|38.5%
|2-8
|25%
|8-8
|100%
|0
|6
|6
|8
|2
|3
|1
|2
|-7
|45
|Donovan Mitchell
|33
|25
|9-21
|42.9%
|5-12
|41.7%
|2-4
|50%
|0
|4
|4
|7
|3
|0
|0
|5
|-20
|8
|Peyton Watson
|30
|4
|2-10
|20%
|0-5
|0%
|0-0
|0%
|1
|3
|4
|2
|2
|0
|0
|3
|-6
|20
|Jaylon Tyson
|30
|16
|6-11
|54.5%
|4-7
|57.1%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|-13
|BENCH
|33
|Mario Hezonja
|9
|4
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|3
|Thomas Bryant
|16
|9
|3-8
|37.5%
|0-3
|0%
|3-5
|60%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|-4
|9
|Craig Porter Jr.
|9
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|2
|-1
|24
|Tyrese Proctor
|27
|22
|7-9
|77.8%
|5-7
|71.4%
|3-4
|75%
|1
|3
|4
|3
|0
|1
|0
|4
|0
|15
|Meleek Thomas
|18
|12
|5-8
|62.5%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|0
|5
|0
|12
|Riley Minix
|DNP - Coach's Decision
|77
|Norchad Omier
|DNP - Coach's Decision
|TOTAL
|200
|121
|42-86
|49%
|18-47
|38%
|19-25
|76%
|7
|29
|36
|28
|9
|8
|3
|29
|Miami Heat
|MIN
|PTS
|FG
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|STARTERS
|7
|Giannis Antetokounmpo
|31
|37
|15-20
|75%
|1-2
|50%
|6-11
|54.5%
|2
|7
|9
|2
|4
|0
|1
|0
|+2
|15
|Myron Gardner
|19
|0
|0-3
|0%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|3
|-2
|13
|Bam Adebayo
|38
|37
|13-19
|68.4%
|2-3
|66.7%
|9-10
|90%
|4
|10
|14
|3
|0
|0
|0
|2
|+23
|10
|Tim Hardaway Jr.
|20
|4
|1-6
|16.7%
|0-2
|0%
|2-2
|100%
|2
|1
|3
|2
|0
|1
|0
|1
|-2
|2
|Davion Mitchell
|39
|22
|7-14
|50%
|3-7
|42.9%
|5-6
|83.3%
|1
|4
|5
|17
|1
|0
|1
|3
|+22
|BENCH
|22
|Andrew Wiggins
|32
|8
|2-5
|40%
|1-3
|33.3%
|3-4
|75%
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|1
|+11
|95
|Bobby Portis
|15
|5
|2-6
|33.3%
|1-3
|33.3%
|0-0
|0%
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|5
|-1
|0
|Simone Fontecchio
|7
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|+11
|12
|Dru Smith
|6
|0
|0-3
|0%
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|-11
|4
|Ryan Conwell
|33
|20
|6-12
|50%
|4-9
|44.4%
|4-4
|100%
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|0
|3
|+7
|16
|Keshad Johnson
|DNP - Coach's Decision
|5
|Nikola Jovic
|DNP - Coach's Decision
|8
|Nick Richards
|DNP - Coach's Decision
|11
|Klay Thompson
|DNP - Coach's Decision
|24
|Tre Donaldson
|DNP - Coach's Decision
|TOTAL
|200
|133
|46-88
|52%
|12-34
|35%
|29-37
|78%
|13
|33
|46
|37
|9
|1
|2
|20
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