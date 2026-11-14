Χιτ - Καβαλίερς 133-121: Με τρομερό δίδυμο Αντετοκούνμπο-Αντεμπάγιο «καθάρισαν»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι σε τρομερό βράδυ οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121.

Οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121, έχοντας ως μπροστάρηδες τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Η ομάδα του Μαϊάμι μπόρεσε να ξεφύγει στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας σερί 41-30 και μπόρεσε να «καθαρίσει» τον αγώνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός για ακόμη ένα βράδυ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πέτυχε double-double, με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Καβς ξεχώρισε ο Μίτσελ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Χεζόνια έμεινε στα χαηλά με 4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 09:21 λεπτά συμμετοχής.

 

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 54-57, 92-91, 133-121

Cleveland CavaliersMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
STARTERS
31Jarrett Allen3293-475%0-00%3-475%35811113-8
1James Harden35205-1338.5%2-825%8-8100%06682312-7
45Donovan Mitchell33259-2142.9%5-1241.7%2-450%04473005-20
8Peyton Watson3042-1020%0-50%0-00%13422003-6
20Jaylon Tyson30166-1154.5%4-757.1%0-00%03310103-13
BENCH
33Mario Hezonja942-2100%0-00%0-00%13401001-1
3Thomas Bryant1693-837.5%0-30%3-560%01110101-4
9Craig Porter Jr.900-00%0-00%0-00%11220012-1
24Tyrese Proctor27227-977.8%5-771.4%3-475%134301040
15Meleek Thomas18125-862.5%2-540%0-00%000301050
12Riley MinixDNP - Coach's Decision
77Norchad OmierDNP - Coach's Decision
TOTAL20012142-8649%18-4738%19-2576%729362898329
Miami HeatMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPF+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
STARTERS
7Giannis Antetokounmpo313715-2075%1-250%6-1154.5%27924010+2
15Myron Gardner1900-30%0-30%0-00%13420003-2
13Bam Adebayo383713-1968.4%2-366.7%9-1090%4101430002+23
10Tim Hardaway Jr.2041-616.7%0-20%2-2100%21320101-2
2Davion Mitchell39227-1450%3-742.9%5-683.3%145171013+22
BENCH
22Andrew Wiggins3282-540%1-333.3%3-475%03340001+11
95Bobby Portis1552-633.3%1-333.3%0-00%12321005-1
0Simone Fontecchio700-00%0-00%0-00%00021000+11
12Dru Smith600-30%0-20%0-00%00010002-11
4Ryan Conwell33206-1250%4-944.4%4-4100%23522003+7
16Keshad JohnsonDNP - Coach's Decision
5Nikola JovicDNP - Coach's Decision
8Nick RichardsDNP - Coach's Decision
11Klay ThompsonDNP - Coach's Decision
24Tre DonaldsonDNP - Coach's Decision
TOTAL20013346-8852%12-3435%29-3778%1333463791220

@Photo credits: x_miami_heat
     

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