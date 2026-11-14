Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι σε τρομερό βράδυ οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121.

Οι Χιτ επικράτησαν των Καβαλίερς με 133-121, έχοντας ως μπροστάρηδες τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Η ομάδα του Μαϊάμι μπόρεσε να ξεφύγει στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας σερί 41-30 και μπόρεσε να «καθαρίσει» τον αγώνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός για ακόμη ένα βράδυ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πέτυχε double-double, με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Καβς ξεχώρισε ο Μίτσελ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Χεζόνια έμεινε στα χαηλά με 4 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 09:21 λεπτά συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 54-57, 92-91, 133-121

Cleveland Cavaliers MIN PTS FG 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB STARTERS 31 Jarrett Allen 32 9 3-4 75% 0-0 0% 3-4 75% 3 5 8 1 1 1 1 3 -8 1 James Harden 35 20 5-13 38.5% 2-8 25% 8-8 100% 0 6 6 8 2 3 1 2 -7 45 Donovan Mitchell 33 25 9-21 42.9% 5-12 41.7% 2-4 50% 0 4 4 7 3 0 0 5 -20 8 Peyton Watson 30 4 2-10 20% 0-5 0% 0-0 0% 1 3 4 2 2 0 0 3 -6 20 Jaylon Tyson 30 16 6-11 54.5% 4-7 57.1% 0-0 0% 0 3 3 1 0 1 0 3 -13 BENCH 33 Mario Hezonja 9 4 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 3 4 0 1 0 0 1 -1 3 Thomas Bryant 16 9 3-8 37.5% 0-3 0% 3-5 60% 0 1 1 1 0 1 0 1 -4 9 Craig Porter Jr. 9 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 2 0 0 1 2 -1 24 Tyrese Proctor 27 22 7-9 77.8% 5-7 71.4% 3-4 75% 1 3 4 3 0 1 0 4 0 15 Meleek Thomas 18 12 5-8 62.5% 2-5 40% 0-0 0% 0 0 0 3 0 1 0 5 0 12 Riley Minix DNP - Coach's Decision 77 Norchad Omier DNP - Coach's Decision TOTAL 200 121 42-86 49% 18-47 38% 19-25 76% 7 29 36 28 9 8 3 29