Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, με τους Καβαλίερς να αποφασίζουν αν θα τον κρατήσουν ή όχι, την ώρα που ο χρόνος του έχει μειωθεί.

Η καταληκτική ημερομηνία όσον αφορά το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερς πλησιάζει, με την ομάδα του Κλίβελαντ να έχει τον πρώτο λόγο για τον παίκτη.

Ο Κροάτης γκαρντ υπέγραψε μη-εγγυημένο συμβόλαιο με τον σύλλογο και βρήκε θέση στο NBA με την προοπτική πως οι Καβαλίερς θα αποφασίσουν αν θα το κάνουν εγγυημένο ως τις 15 Νοέμβρη.

Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ώρες η ομάδα θα κρίνει αν θα τον κρατήσει στο ρόστερ της, προσφέροντάς του εγγυημένο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, ή αν θα τον αφήσει ελεύθερο.

Αφενός, ο Χεζόνια έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το καταφέρει.

Αφετέρου, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από ομάδας της EuroLeague που θα του προσφέρουν αρκετά εκατομμύρια σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από το NBA.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος συμμετοχής του Χεζόνια στα τελευταία δυο παιχνίδια των Καβαλίερς έχει μειωθεί αρκετά, γεγονός που γεννάει διάφορα ερωτηματικά, γύρω από το μέλλον του.

Συγκεκριμένα στους τελευταίος δύο αγώνες κόντρα σε Νικς και Χιτ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει μ.ο 8 λεπτά, την ώρα που από την αρχή της σεζόν έχει 18.9 ανά ματς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν νεότερα, αναφορικά με το μέλλον του Μάριο Χεζόνια.