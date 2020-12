Όπως αναφέρει και το tweet της εκπομπής του ΤΝΤ, ίσως ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ να πετύχει κανέναν παίκτη το 2021. Το 2020 πάντως συνέχισε το σερί της αστοχίας! Ο Τσακ δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τέσσερις παίκτες που ρωτήθηκε να πει την ομάδα τους! Το... κερασάκι στην τούρτα ήταν η αδυναμία του να αναγνωρίσει τον νέο προπονητής της Οκλαχόμα, Μαρκ Ντάγκνολντ.

Maybe Chuck will figure out "Who He Play For?" in 2021 pic.twitter.com/o7KM8efF6x

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 30, 2020