Τάουνς: Πενθεί και το κάνει προσπαθώντας να παίξει μπάσκετ... (vids)

Το ΝΒΑ είναι μια σκληρή λίγκα και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το παρακολουθούμε. Οι παίκτες υπογράφουν τεράστια συμβόλαια, τα οποία ναι μεν τους κάνουν πλούσιους, τους δίνουν δόξα και φήμη, αλλά έρχονται μαζί με μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη για το ότι θα βγαίνεις εκεί έξω και θα δίνεις θέαμα ότι και να σου συμβαίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια τεράστια βιομηχανία, με άπειρα χρήματα να εξαρτώνται και σε πολλές περιπτώσεις ο άνθρωπος έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που παίκτες έχουν παραδεχθεί ότι ψυχολογικά έχουν περάσει πολύ δύσκολα ή συνεχίζουν να περνούν. Η πίεση είναι τεράστια, η προβολή το ίδιο και ό,τι και αν βιώνεις οφείλεις να το βιώνεις μπροστά σε άπειρα ζευγάρια μάτια, σε σόσιαλ μίντια και σε δημοσιογράφους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Καρλ Άντονι Τάουνς. Ο παίκτης και ηγέτης των Τίμπεργουλβς θρηνεί μπροστά στα μάτια μας και άπαντες τον παρακολουθούν να προσπαθεί να παίξει μπάσκετ και να κάνει αυτό για το οποίο παίρνει πολλά εκατομμύρια.

Αλλά τι γίνεται όταν η εικόνα ενός ανθρώπου να κλαίει πριν βγει να παίξει κάνει τον γύρο του κόσμου ή όταν όλα γυρνούν γύρω από την απώλεια του; Τότε η εικόνα σε καθηλώνει και αυτό έχει γίνει και στην περίπτωση του Τάουνς.

Ήταν 25 Μαρτίου του 2020, το ΝΒΑ και όλος ο πλανήτης είχαν σταματήσει, αφού η πανδημία είχε μπει στις ζωές μας και σκότωνε ανθρώπους. Τότε ο Τάουνς χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του αναφέρθηκε σε ότι περνούσε η μητέρα του. Τότε βρισκόταν σε κώμα και έδινε την «μάχη» της με τον παίκτη να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Δυστυχώς τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Στις 13 Απριλίου η μητέρα του έχασε αυτή την άνιση «μάχη» που έδινε και το στήριγμα του Τάουνς είχε φύγει από την ζωή. Όλα άλλαξαν. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς θρηνεί και είναι φανερό.

«Έχω δει πολλά φέρετρα τους τελευταίους επτά μήνες. Έχω πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια μου, που κόλλησαν. Ψάχνω απαντήσεις και προσπαθώ να βρω πως θα τους κρατήσω υγιείς. Είναι ευθύνη μου να ενημερώσω την οικογένεια μου και να κάνω ότι χρειάζεται, για να τους κρατήσω ζωντανούς.

Πάντα με έκανε να χαμογελάω, όταν την έβλεπα στις κερκίδες, να διασκεδάζει βλέποντας με να παίζω. Θα είναι δύσκολο να παίξω. Θα είναι δύσκολο να πω ότι αυτό θα είναι θεραπεία. Δεν νομίζω ότι το μπάσκετ θα είναι ποτέ θεραπεία για εμένα. Αλλά μου δίνει την ευκαιρία να ζήσω ξανά μερικές καλές αναμνήσεις».

Το καλοκαίρι αυτό άλλαξε τον νεαρό παίκτη. Το κίνητρο του, η γυναίκα που ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή δεν είναι εκεί να του δώσει θάρρος και πρέπει να μάθει να το κάνει μόνος του. Σε ένα κείμενο δεν μπορούν να χωρέσουν τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθει κάποιος και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο που βιώνει κάποιος. Η εικόνα όμως πολλές φορές είναι πιο δυνατή και η εικόνα του Τάουνς στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, δείχνει ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δίνει μια τεράστια μάχη με τα συναισθήματα του.

Στις 13 Δεκεμβρίου κλήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ και να βγει μπροστά για την ομάδα του, αλλά μερικά πράγματα δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Δεν κατάφερε ποτέ να σηκωθεί από την καρέκλα του, κατά την παρουσίαση της ομάδας του, ξέσπασε σε κλάματα, με τους συμπαίκτες του να είναι εκεί δίπλα του, για να τον αγκαλιάσουν. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, για το τι αντιμετωπίζει ο Τάουνς μπαίνοντας στο παρκέ να παίξει μπάσκετ.

The big man lost his mother and seven other family members this year to COVID-19.

Wolves players circled around KAT to comfort him during intros last night.

Παραμονή των Χριστουγέννων, οι Τίμπεργουλβς πήραν την νίκη κόντρα στους Πίστονς, με τον Τάουνς να είναι ο καλύτερος παίκτης του παρκέ. Αλλά αυτό πια δεν έχει σημασία και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο παίκτης.

«Ξέρετε κάτι; Δεν αναγνωρίζω καν τα παιχνίδια που έπαιξα τα προηγούμενα χρόνια και πώς ένιωσα τότε. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε τα θυμάμαι, ούτε με ενδιαφέρουν Μπορώ να καταλάβω μόνο τι συνέβη από τις 13 Απριλίου και έπειτα. Μπορεί να με βλέπετε να χαμογελώ, αλλά αυτός ο Καρλ που ξέρατε πέθανε στις 13 Απριλίου. Δεν θα ξαναγυρίσει, δεν τον θυμάμαι. Έχω φυσική παρουσία, αλλά η ψυχή μου πέθανε πριν από πολύ καιρό.

Είμαι τυχερός που έχω τα παιδιά μου και τα ανίψια μου που με περιμένουν στο σπίτι. Και την αδελφή μου που πάντα ήταν η αγαπημένη της μητέρας μου και ας λέει ότι ήμουν εγώ. Θέλω πολύ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας για το παρελθόν, αλλά μιλάτε για πριν τις 13 Απριλίου. Και αυτόν τον τύπο δεν τον ξέρω, δεν τον θυμάμαι καθόλου».

"It was heavy. It was different. It's just always different. I'm just happy I got this for her."

An emotional KAT chats with @MarneyGellner after playing his first NBA game since his mother's passing. pic.twitter.com/GB3QTZoOx8

— FOX Sports North (@fsnorth) December 24, 2020