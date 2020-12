Κουκ: Δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο, αλλά έμεινε μετά το ματς για σουτ! (vid)

Ο 27χρονος γκαρντ είχε πάρει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στα τρία πρώτα ματς των Λέικερς (4 λεπτά μέσο όρο με 1,7 πόντους) ενώ στην ήττα της ομάδας του από το Πόρτλαντ δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Φρανκ Βόγκελ.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων όχι μόνο δεν τον πείραξε, αλλά τον πείσμωσε ακόμα περισσότερο καθώς έμεινε στο «Staples Center» προκειμένου να κάνει σουτ!

Quinn Cook re-emerged from the Lakers’ locker room and is getting shots up postgame. pic.twitter.com/Ih05hH81Q2

— Jovan Buha (@jovanbuha) December 29, 2020