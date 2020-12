O Λεμπρόν ξεπέρασε τον Γκαρνέτ στα ματς με 10+ πόντους (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ μέτρησε κόντρα στο Πόρτλαντ 29 πόντους με αποτέλεσμα να φτάσει 1.261 παιχνίδια στην καριέρα του (από τα 1.269 που έχει πάρει μέρος σε regular season) έχοντας 10+ πόντους.

Με αυτήν την επίδοση άφησε πίσω τον Κέβιν Γκαρνέτ, ο οποίος μέτρησε στην καριέρα του 1.260 ματς με 10 ή περισσότερους πόντους από τα 1.462 που αγωνίστηκε στην κανονική περίοδο.

With his 10th point tonight, LeBron James passed Kevin Garnett for 4th all-time in 10+ point games.

LeBron has reached double-digits 1,261 times. pic.twitter.com/pUQs7V4Pfm

