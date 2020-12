Γιόκιτς: Πρώτος σέντερ με 18 ασίστ ύστερα από 52 χρόνια! (vid)

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος έγινε ο πρώτος σέντερ μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος μοίρασε 18 τελικές πάσες!

Ο «Big Dipper» το είχε πετύχει πριν από 52 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στο μακρινό 1968! Έκτοτε κανείς άλλος σέντερ δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.

Μέχρι που εμφανίστηκε ο Νίκολα Γιόκιτς για να «ταΐσει» για τα καλά τους συμπαίκτες του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του ΝΒΑ

Career-high 18 ASSISTS for Nikola Jokic.. the MOST by a center since Wilt in 1968! pic.twitter.com/brVw1r37ZL

— NBA (@NBA) December 29, 2020