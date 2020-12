Σοκ για τους Γκρίζλις κόντρα στους Νετς. Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε στην 2η περίοδο στον αστράγαλο σε μια άτσαλη προσγείωση και έφυγε από το παρκέ με καροτσάκι.

Πλέον όλοι περιμένουν το μέγεθος της ζημίας, με τα πράγματα να μην δείχνουν καλά.

Ja was taken off the floor in a wheelchair after an apparent lower leg injury

Prayers up pic.twitter.com/OBY7QVjAcK

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 29, 2020