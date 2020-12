Αντετοκούνμπο για ήττα από Νικς: «Δεν είμαστε αυτοί» (pic)

Οι Μπακς, μετά την εμφατική νίκη επί των Ουόριορς, εμφανίστηκαν με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο κόντρα στους Νικς, από τους οποίους και ηττήθηκαν με 110-130.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απογοητευμένος, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Στο τέλος της ημέρας πρέπει να παίξουμε σκληρά. Αυτοί δεν είμαστε εμείς, αυτοί δεν είμαστε εμείς. Πρέπει να παίξουμε σκληρά, παίξαμε καλά στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Giannis on how the Bucks can get out of their early season struggles on defense:

— Kane Pitman (@KanePitman) December 28, 2020