To 25 ή το 23; Δε βαριέσαι... Ας πάρει και τα 2 νούμερα.

Ο Ρέτζι Μπούλοκ στις αρχές του ματς αναγκάστηκε να αλλάξει φανέλα καθώς εμφανίστηκε με μια φανέλα όπου είχε στο πίσω μέρος το 23 και στο μπροστινό το 25.

Το κανονικό νούμερο του παίκτη είναι το 25, με τον Μίτσελ Ρόμπινσον να φοράει το 23.

The Knicks really had Reggie Bullock wearing No. 23 & 25 on the same jersey pic.twitter.com/erR40EQXyF

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2020