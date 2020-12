Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε την ευκαιρία να καρφώσει στο παιχνίδι με τους Ουόριορς μέχρι και τα μισά της τρίτης περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο ο «Greek Freak» δέχτηκε πάσα βρισκόμενος στην κίνηση και με δυναμικό τρόπο κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι.

Δείτε τη φάση...

