O Oυέστμπρουκ συνεχίζει το κοινωνικό του έργο και στην Ουάσινγκτον (pic)

Οι μέρες είναι γιορτινές και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν σταματά να βοηθά τους συνανθρώπους του και στη νέα του πόλη, την Ουάσινγκτον.

Ο Russ κάνει ότι μπορεί για να δείξει τη στήριξη του σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

«Είναι σημαντικό όχι μόνο να έρχομαι σε ένα καινούριο μέρος, αλλά θα πρέπει να νοιάζομαι και για την κοινότητα και τους ανθρώπους της»

Russ has only been in D.C. a couple weeks and is already making a difference

(via @WashWizards, @XRoots) pic.twitter.com/fkuVwtUgNx

