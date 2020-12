Συνεχίζει να ταλαιπωρεί ο κορονοϊός το ΝΒΑ.

Δύο παίκτες της λίγκας (νέα κρούσματα) βρέθηκαν θετικοί στον ιό στα τεστ που έγιναν από τις 16 Δεκέμβρη και μετά.

Συνολικά εξετάστηκαν 558 παίκτες από εκείνη την ημερομηνία μέχρι σήμερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των αθλητών που βρέθηκαν θετικοί στον covid-19.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 24, 2020