Ζάιον: Η ιστορική επίδοση στο 25ο ματς της καριέρας του! (pic)

Δεν... άγγιξε μόνο το ρεκόρ του Άλεν Άιβερσον ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ο σταρ των Πέλικανς συνδέθηκε και με ακόμα έναν σπουδαίο παίκτη του παρελθόντος, τον Μπιλ Καρτράιτ.

Ο Ζάιον μετά το ματς με τους Ράπτορς έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με μέσο όρο 20+ πόντους και ποσοστό ευστοχιας 55+% στα πρώτα του 25 ματς!

Zion’s first 25 games have been extremely historic

2nd player in NBA history to average 20+ PPG on 55+ FG% through first 25 games (Bill Cartwright)

555 PTS in first 25 games is the most since Allen Iverson’s 556 in 1996-97 pic.twitter.com/ECi75co5ZZ

