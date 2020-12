Συγκινεί ο Άντονι-Τάουνς: «Ήταν για τη μητέρα μου» (vid)

Ο σούπερ σταρ της Μινεσότα ήταν ό καλύτερος παίκτης του παρκέ έχοντας 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ και όπως είπε ήθελε να παίξει καλά στο πρώτο ματς για τη μητέρα του η οποία έχασε τη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο από τον κορονοϊό.

«Ήταν πολύ βαρύ για μένα. Διαφορετικό. Πάντα θα είναι διαφορετικό. Είμαι χαρούμενος που πήρα την μπάλα του αγώνα για εκείνη» σχολίασε ο Άντονι Τάουνς ενώ λίγο αργότερα, είπε: «Ο προηγούμενος Καρλ πέθανε στις 13 Απριλίου. Δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Μιλάτε μόνο στη φυσική παρουσία μου. Από τις 13 Απριλίου και πίσω, όχι. Δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι εδώ...»

Οι ατάκες του μετά το ματς

"It was heavy. It was different. It's just always different. I'm just happy I got this for her."

An emotional KAT chats with @MarneyGellner after playing his first NBA game since his mother's passing. pic.twitter.com/GB3QTZoOx8

— FOX Sports North (@fsnorth) December 24, 2020