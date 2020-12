Μπάρκλεϊ: «Στοίχημα 100.000 δολάρια ότι οι Μπλέιζερς θα είναι πρωταθλητές Δύσης» (vid)

Αν και ο «Sir» δεν το... έχει καθόλου με τις προβλέψεις και τις περισσότερες φορές (αν όχι όλες) πέφτει έξω, δεν... πτοήθηκε στο να ποντάρει 100.000 δολάρια πάνω στο Πόρτλαντ.

Όχι μόνο να βρίσκονται από πλεονεκτική θέση στα playoffs αλλά να κατακτήσουν και το πρωτάθλημα της Δύσης! Αν μη τι άλλο παρακινδυνευμένη πρόβλεψη. Την κρατάμε και στο τέλος θα δούμε τι... ψάρια έπιασε ο Μπάρκλεϊ.

Chuck is putting his money where his mouth is pic.twitter.com/3gWG7O44Lr

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 23, 2020