Σίλβερ για την επέκταση Αντετοκούνμπο: «Θετικό σημάδι για το ΝΒΑ, θέλει πια να κερδίζει» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν διάλεξε μία άλλη, μεγαλύτερη αγορά. Παρέμεινε στο Μιλγουόκι και η απόφασή του είχε θετικό αντίκτυπο και στον κομισάριο, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος θεωρεί ότι αυτή η απόφαση είναι ακριβώς αυτό που ζητάει το ΝΒΑ από τους παίκτες του.

«Μεγάλη συμφωνία, σημαίνει ότι η λειτουργεί η Συλλογική Σύμβαση των παικτών, όπως τη σχεδιάσαμε. Θέλουμε οι παίκτες να μένουν στην ομάδα που επιλέχθηκαν, με ανανεώσεις ή επεκτάσεις. Ο στόχος είναι - με την «έκρηξη» των σόσιαλ και τον διαμοιρασμό του ΝΒΑ σε όλο τον κόσμο - οι παίκτες να παίρνουν την απόφαση έχοντας υπόψιν τους το ρόστερ της ομάδας, αλλά και την κοινότητα, τον προπονητή.

Οι Μπακς έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά, έχουν ένα ρόστερ πρωταθλητισμού γύρω απ' τον Giannis. Και η κοινότητα τον αγκάλιασε. Πλέον, ο Giannis έχει κερδίσει προσωπικούς τίτλους και είναι πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο! Αυτό που θέλει να κάνει πια είναι να κερδίσει», τόνισε για τον Αντετοκούνμπο ο Σίλβερ στην εκπομπή «First Take».

The commish Adam Silver told me on @FirstTake that "it was a very positive sign for the league" that GIANNIS re-signed with the Bucks. pic.twitter.com/aA9svpfMg3

