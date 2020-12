Για πολλά χρόνια θα είναι στο Σαν Αντόνιο ο Ντέρικ Ουάιτ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι 2 πλευρές συμφώνησαν σε επέκταση 4 ετών αντί 73 εκατ. δολαρίων.

Τη σεζόν 2019-20, ο Ουάιτ είχε 11.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ

San Antonio Spurs guard Derrick White has agreed to a four-year, $73M extension, his agent Mike Lindeman of @excelsm_bball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020