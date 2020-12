Μάτζικ: Κράτησαν αντί 80 εκατ. δολαρίων τον Άιζακ! (pic)

Βραδιά ανανεώσεων στους Μάτζικ.

Μετά τον Μαρκέλ Φουλτζ, σειρά πήρε ο Τζόναθαν Άιζακ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα για επέκταση 4 ετών αξίας 80 εκατ. δολαρίων.

Ο Άιζακ έπαιξε 34 ματς και είχε 11.9 πόντους και 6.8 ριμπάουντ, πριν τραυματιστεί σοβαρά τον Αύγουστο που μας πέρασε. Πιθανότατα θα χάσει όλη τη σεζόν που έρχεται.

