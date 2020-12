Αντάμειψαν τον Μαρκέλ Φουλτζ οι Μάτζικ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο παίκτης συμφώνησε σε επέκταση τριών ετών με το Ορλάντο αντί 50 εκατ. δολαρίων.

Τη σεζόν που πέρασε, μέτρησε 11.1 πόντους και 5.1 ασίστ σε 72 ματς.

Markelle Fultz has agreed to a three-year, $50 million extension with Orlando, his agent Raymond Brothers of @RocNationSports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020