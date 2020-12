Ο Μόρεϊ έκανε tweet για τον Χάρντεν και μετά το έσβησε! (pic)

Μπορεί η εν λόγω κίνηση να λέει πολλά, μπορεί όμως να μην λέει και τίποτα απολύτως. Το σίγουρο είναι ότι ο πρώην GM των Ρόκετς και νυν πρόεδρος των Φιλαντέλφεια 76ers θυμήθηκε ένα ρεκόρ του Χάρντεν πριν από έναν χρόνο με τους Ρόκετς και θέλησε να το «ανεβάσει» στο twitter.

Όπως ήταν... λογικό και επόμενο, με αυτήν την κίνηση ξεσήκωσε θύελλα στο ΝΒΑ και όλοι συνέδεσαν αυτήν την κίνηση με πιθανή μετακόμιση του «μούσια» στην Φιλαντέλφεια. Μόλις έγιναν αντιληπτές οι αντιδράσεις και τα χιλιάδες σχόλια, ο Ντάριλ Μόρεϊ αποφάσισε να σβήσει το tweet.

Άραγε υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό του προέδρου των 76ers;

Daryl Morey tryna tell us something? pic.twitter.com/wevj6hGwWz

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 21, 2020