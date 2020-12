Sports Illustrated: Ομάδα της σεζόν οι Μπακς που έστειλαν το... μήνυμα! (vid)

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλαν ένα βραβείο στην τροπαιοθήκη τους, αφού το Sports Illustrated τους ανέδειξε ομάδα της σεζόν.

Η απόφαση των... ελαφιών να μην κατεβούν στο ματς κόντρα στους Μάτζικ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον ρατσισμό, το μίσος και την αστυνομικό βία, έστειλε μήνυμα προς όλον τον πλανήτη και έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να πάρουν το βραβείο του Sports Illustrated. Μια κίνηση που δεν πρόκειται να ξεχαστεί όσα χρόνια και αν περάσουν και η ομάδα θα την έχει σαν... παράσημο!

Φυσικά το Μιλγουόκι έκανε εξαιρετική regular season, όπου τερμάτισε πρώτο, ωστόσο αποκλείστηκε στον 2ο γύρο των playoffs από τους Χιτ του Μπάτλερ.

Το... μήνυμα που έστειλε μέσω της κίνησης να μποϊκοτάρει το ματς με τους Μάτζικ ήταν σημαντικότερο από ότι έγινε στο παρκέ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

The 2020 Team of the Year Award goes to the @Bucks! Thank you for using your platform for good and standing up to racism. pic.twitter.com/nMnEXxD5Ea

— Sports Illustrated Awards (@TheSIAwards) December 20, 2020