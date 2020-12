Θέαμα συνεχίζει να προσφέρει ο ΛαΜέλο Μπολ.

Ο rookie των Χόρνετς έδειξε την ικανότητα του στην πάσα και κόντρα στους Μάτζικ, βγάζοντας μια υπέροχη ασίστ.

Απολαύστε την υπέροχη no-look πάσα για το ελεύθερο τρίποντο του Ζέλερ.

These LaMelo dishes are getting ridiculous pic.twitter.com/yW81vLuHkK

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2020