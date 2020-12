Αντετοκούνμπο: «Και ο Τζόρνταν αποκλείστηκε στα playoffs»! (aud)

Το νέο συμβόλαιο του back-to-back MVP, Γιάννη Αντετοκούνμπο με το Μιλγουόκι θα κοστίζει $228.200.000 για την επόμενη πενταετία. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μέσα σε τρία χρόνια, η λίστα με τα μεγαλύτερα συμβόλαια έχει αλλάξει πολλές φορές. Και με το νέο salary cap αναμένεται να διαφοροποιηθεί και άλλο τα επόμενα έτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς είναι στην κορυφή και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τα «Ελάφια» που προσαρμόστηκαν στα «θέλω» του και κράτησαν τον παίκτη που άλλαξε τον χαρακτήρα του οργανισμού.

Ο Greek Freak φιλοξενήθηκε στο SiriusXM NBA Radio και μίλησε στους Φρανκ Αϊζόλα και Μπράιαν Σκαλαμπρίνι για το τι πρέπει να κάνουν οι Μπακς στο επόμενο επίπεδο.

Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τις πρώιμες αποτυχίες του Μάικλ Τζόρνταν, το «ξύλο» από τους Πίστονς και τους αποκλεισμούς στα playofffs μέχρι να καταφέρει να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα με τους Μπουλς.

«Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προφανώς είμαι ρεαλιστής. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί άμεσα. Θα πληγωθείς και να πονέσεις. Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν… Η ομάδα του έπαιξε στα playoffs κι εκείνος πληγώθηκε, αποκλείστηκε και απογοητεύτηκε. Ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες. Θα χρειαστεί χρόνο… Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργούμε τις σωστές συνήθειες, δουλεύοντας μαζί για αυτόν τον στόχο».

2x MVP Giannis Antetokounmpo tells @TheFrankIsola and @Scalabrine what it will take to get Milawukee to the next level @Giannis_An34 | @Bucks | #FearTheDeer pic.twitter.com/DlFQPaQMk2

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) December 18, 2020