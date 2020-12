Κούζμα για τον ρόλο του στους Λέικερς: «Δεν έχω ιδέα»!

Ο φόργουορντ των Λέικερς δήλωσε άγνοια όσον αφορά τον ρόλο που θα έχει φέτος στους Καλιφορνέζους, παρά το γεγονός ότι έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στους τρεις αγώνες της preseason.

Συγκεκριμένα, πέτυχε 18 και 25 πόντους αντίστοιχα στους δυο αγώνες με τους Κλίπερς ενώ σημείωσε 23 πόντους στην αναμέτρηση με τους Σπερς. Όταν, λοιπόν ρωτήθηκε για το πώς θα βοηθήσει τους πρωταθλητές, παραδέχθηκε πως «Δεν έχω ιδέα… Θα δούμε»!

Την ίδια στιγμή, ο συμπαίκτης του, Άντονι Ντέιβις ήταν πιο αισιόδοξος: «Θα κάνει μεγάλη χρονιά. Θα έχει μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με πέρσι. Θέλουμε να συνεχίσει το ίδιο δυνατά».

