Ο κορονοϊός συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον πλανήτη και φυσικά το NBA δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Όπως έγινε γνωστό, χωρίς όμως να γίνει αναφορά στο όνομά του, ένας παίκτης από τους 549 που υποβλήθηκαν σε τεστ από τις 10 Δεκεμβρίου, βρέθηκε θετικός στον ιό.

Sources: One new NBA player has tested positive for coronavirus out of 549 tested since Dec. 10.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2020