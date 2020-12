Πιτίνο για Αντετοκούνμπο: «Οι Έλληνες είναι πιστοί και ξεχωριστοί άνθρωποι» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμφώνησε να παραμείνει στο Μιλγουόκι και ο Ρικ Πιτίνο δεν είχε καμία αμφιβολία. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, μέσω twitter, τόνισε ότι ήταν σίγουρος για την απόφαση του Γιάννη, ενώ αποθέωσε και την πίστη των Ελλήνων.

«Είχα πει σε όλους ότι ο Γιάννης δεν πάει πουθενά. Οι Έλληνες ξεχωρίζουν την πίστη τους και την οικογένεια τους. Ξεχωριστοί άνθρωποι. Καλή τύχη Γιάννη».

Told everyone I knew that Giannis was going nowhere. Greeks are all about loyalty & family. Special people! Good luck @Giannis_An34

— Rick Pitino (@RealPitino) December 15, 2020