Μπακς - Μάβερικς 112-128: Ο Ντόντσιτς νίκησε ξανά τον... διπλό Γιάννη! (vids)

Οι Μπακς κοντραρίστηκαν με τους Μάβερικς σε φιλικό και γνώρισαν την ήττα με.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να... σώσει την ομάδα του με double double (24 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), αλλά δεν τα κατάφερε. O Greek Freak είχε 11/20 σουτ, αλλά 1/4 τρίποντα και 1/7 βολές.

Ο Μίντλετον είχε 13 με 6 ριμπάουντ.

Από την άλλη ο Λούκα Ντόντσιτς τελείωσε το ματς με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ καθοριστικός ήταν ο Ρίτσαρντσον με 23 πόντους. Το Ντάλας σούταρε με 22/46 τρίποντα στο ματς και ο Ρίτσαρντσον είχε 5/6!

Αυτή είναι η 2η ήττα των ελαφιών στα φιλικά, ενώ 2η νίκη έκανε η παρέα του Ντόντσιτς. Μέσα σε 2 μέρες το Μιλγουόκι χάνει 2 φορές από το Ντάλας, ενώ τελειώνει τις υποχρεώσεις του στην preseason στις 19 Δεκέμβρη κόντρα στη Νέα Ορλεάνη του Ζάιον.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-32, 69-59, 93-95, 112-128.

The MVP takes flight. pic.twitter.com/lMMG78Ti6F

Hey @swish41 how is Luka's one-legged fade looking pic.twitter.com/DFDWSMZiYa

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 15, 2020