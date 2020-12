Πριν από έξι χρόνια ο Κόμπι προσπερνούσε τον Τζόρνταν! (vid)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2014, και λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα Τίμπεργουλβς-Λέικερς στο «Target Center» της Μινεσότα, ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ ήξερε ότι θα έγραφε ιστορία.

Ήθελε μόλις 9 πόντους προκειμένου να ξεπεράσει τον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν στην 3η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών προκειμένου να φτάσει τους 32.293 και να αφήσει πίσω του, τον ήρωα των παιδικών του χρόνων.

Όπως και έγινε! Με δύο βολές στα 5:24 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, έδωσε προβάδισμα με 38-32 στους Λέικερς, αλλά αυτό... μικρή σημασία είχε. Το ματς διακόπηκε, οι φίλαθλοι χάρισαν ένα μοναδικό standing ovation στον «Black Mamba» και στο τέλος πήρε την μπάκα του αγώνα!

Ήταν το παιχνίδι που είχε γράψει την δική του ιστορία πριν τον προσπεράσει ο Λεμπρόν Τζέιμς, σε μια τραγική ειρωνεία, καθώς λίγες ώρες αργότερα ο Κόμπι Μπράιαντ έχανε τη ζωή του στο δυστύχημα με το ελικόπτερο.

Σ' εκείνο το παιχνίδι ο Κόμπι είχε τελειώσει το παιχνίδι με 26 πόντους έχοντας 7/20 σουτ και 10/13 βολές, με τους Λέικερς να κερδίζουν με 100-94.

Six years ago today,



The Black Mamba surpassed his childhood idol, MJ, on the all-time scoring list



(via @Lakers) pic.twitter.com/KaPr7AsHhO

— SportsCenter (@SportsCenter) December 14, 2020