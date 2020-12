Ο νεαρός Μπολ, που έγινε ντραφτ στο Νο.3, από τους Χόρνετς, φαίνεται πως προετοιμάζεται για την νέα σεζόν. Ο ΛαΜελο έχει αρχίσει να δείχνει την ποιότητα του, στην προπόνηση της ομάδας του και έβγαλε όμορφη λόμπα για τον Μπρίτζες, που δεν έχασε την ευκαιρία και σκόραρε.

Ο νεαρός είναι το Νο.1 φαβορί για το βραβείο του ρούκι της σεζόν και θέλει να το αποδείξει και μέσα στο παρκέ.

LaMelo with the lob to Miles Bridges pic.twitter.com/OXJz3MbYA5

— NBA Central (@TheNBACentral) December 10, 2020