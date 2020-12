Ντουράντ: Φέτος θα παίξει (και) σέντερ!

Ο Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει. Και η νέα έκδοσή του θα φέρει μεγάλες αλλαγές. Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, ο δύο φορές πρωταθλητής αναφέρθηκε στις θέσεις που θα αγωνιστεί στο νέο πρωτάθλημα με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς. Και πως πρόκειται να περνάει αρκετό χρόνο στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ!

Όσο για τον τραυματισμό του; Ακόμη δεν γνωρίζει τον επιτρεπόμενο χρόνο στα παιχνίδια προετοιμασίας, αλλά αυτά θα αποτελέσουν τον... μπούσουλα για να διαπιστώσει πόση πίεση μπορεί να δεχτεί το κορμί του, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Kevin Durant says he expects to spend time playing at the four and the five. He said he doesn’t have a set number of minutes in mind to play in pre-season games, but he hopes to get a feel for what sort of load his body can take coming off the Achilles injury.

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 9, 2020