Κερ: «Ο Γκριν είναι ο καλύτερος αμυντικός του ΝΒΑ» (pic)

Μπορεί ο Ντρέιμοντ Γκριν να έμεινε πέρυσι μόνος του, να ... παλεύει και να μην τα πήγε ιδιαίτερα καλά, ο Στιβ Κερ όμως τον πιστεύει. Ο προπονητής των Ουόριορς σχολίασε πως ο παίκτης του είναι ο καλύτερος αμυντικό του ΝΒΑ.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι ο Ντρέιμοντ θα μας βοηθήσει είτε τα σουτ του πάνε μέσα, είτε όχι. Μερικές φορές πάνε μέσα τα σουτ του, μερικές όχι και συνεχίζουμε να νικάμε. Αυτό έχει σημασία. Ο Ντρέιμοντ είναι νικητής».

Steve Kerr: "I have confidence that Draymond is going to help us dramatically if his shot is going in or not." Calls him "the best defender" in the league. Kerr: "Sometimes his shot goes in, sometimes it doesn't and we keep winning. That's the bottom line. Draymond's a winner."

