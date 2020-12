Ο ΛεΜπρον ξεχωρίζει ως πιο δύσκολα του ΝΒΑ, τα πρωταθλήματα που πήρε κόντρα σε Ουόριορς και Χιτ! (pic)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κατάφερε και ανέβηκε και πάλι στην κορυφή του ΝΒΑ, πήρε ακόμα ένα πρωτάθλημα και το κατατάσσει σε μια πολύ ξεχωριστή κατηγορία.

Ο «Βασιλιάς» παραδέχτηκε ότι αυτό το πρωτάθλημα, μαζί με εκείνο που πήρε κόντρα στους Ουόριορς, είναι τα δύο πιο δύσκολα του ΝΒΑ και εκείνος ήταν πρωταγωνιστής.

«Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα... Ότι ήμουν μέλος των δύο ομάδων, που κέρδισαν τα δύο πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία του ΝΒΑ».

LeBron holds his championships vs. the Warriors and Heat in high regard pic.twitter.com/hYmlSj9B9q

— SportsCenter (@SportsCenter) December 8, 2020